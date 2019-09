Jack Ma, la carriera più folgorante del mondo: miliardario in vent’anni, pensionato a 55

Jack Ma, il miliardario che ha inaugurato il commercio elettronico in Cina, si dimette ufficialmente da presidente esecutivo di Alibaba. Da 20 dollari al mese come insegnante ad un patrimonio di oltre 37 miliardi in meno di vent’anni, la carriera più incredibile del mondo.

Sta celebrando il suo ritiro con una grande festa in uno stadio olimpico nella città natale di Hangzhou il signor Jack Ma, numero 21 della lista degli uomini più ricchi del mondo 2019 secondo Forbes.

In due soli decenni ha fondato e portato Alibaba a fatturare 460 miliardi di dollari, introducendo per primo il commercio elettronico in Cina. Ora, a soli 55 anni, dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefisso nel business, decide di ritirarsi.

Il miliardario cinese aveva annunciato l’intenzione di dimettersi per la prima volta un anno fa poi, in tempi più recenti, nel corso di un evento sponsorizzato da Alibaba aveva detto:

"Prima di arrivare ai 70 anni, posso fare qualcosa in altri campi, in settori come l'istruzione".

Ma anche dopo l’essersi allontanato dall'alta dirigenza e dal consiglio di amministrazione di Alibaba, continuerà ad occuparsi, pur se meno direttamente, degli affari di questa, dato che manterrà comunque una quota delle azioni (6,22%) e rimarrà una figura importante in consiglio di amministrazione. Tuttavia, egli stesso ha dichiarato più volte e la sua fondazione lo testimonia, che la sua attività principale con ogni probabilità d’ora in avanti sarà la filantropia.

Membro del Partito Comunista, Jack Ma ha sempre dimostrato una forte passione per l’istruzione e, come egli stesso ha fatto più volte capire, proprio in questa direzione si presume si concentreranno le sue attività filantropiche.

Da una intervista per Inc magazine:

“Per otto anni ho raggiunto in bicicletta ogni mattina, pedalando per 40 minuti, neve o pioggia, un albergo vicino al Lago dell'Ovest presso Hangzhou. Portavo gratuitamente in giro turisti, così da poter migliorare il mio inglese. Tale esperienza mi cambiò profondamente, e cominciai a diventare molto più aperto al mondo rispetto agli altri cinesi. Ciò che imparavo dai miei insegnanti era spesso diverso da ciò che mi raccontavano i turisti”.

Carriera folgorante

A forza di guide gratuite per imparare l’inglese il futuro imprenditore imparò effettivamente la lingua tanto da poterla insegnare. All’università però lo stipendio era di soli 100-120 Yuan al mese, che al cambio attuale non raggiunge i 20 euro. Nel 1995 però accadde qualcosa che diede un’accelerazione straordinaria alla carriera di Ma – un viaggio a Seattle come interprete di una delegazione commerciale. Lì ebbe l'occasione di connettersi a Internet per la prima volta e, tornato in patria, chiese un prestito di 2mila dollari per aprire il suo primo sito web (China Yellowpages) assieme ad alcuni amici, nonostante la sua totale inesperienza nel campo. Nel 1998 raccolse insieme a 18 amici i 60mila dollari necessari per il suo grande progetto – Alibaba.com. Nel dicembre del 2001 la società Alibaba Group iniziava ad essere redditiva ed il resto è noto.