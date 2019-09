Turismo mondiale sul tavolo a San Pietroburgo: i temi dell'Assemblea generale

È la prima volta che San Pietroburgo (e in generale la Russia) ospita l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del turismo. I partecipanti quest’anno provengono da 158 paesi e il programma principale dell’evento si apre oggi per concludersi il 13 settembre. La Russia avrà l’opportunità di mostrare agli esperti mondiali e ai protagonisti del mercato del turismo il proprio potenziale in quanto meta turistica.

“Per la prima volta nella storia della Russia nel nostro paese si svolge un evento di livello così alto sotto l’egida dell’ONU. I rappresentanti di più di 150 paesi del mondo si riuniranno a San Pietroburgo per discutere i trend più all’avanguardia nel turismo e le sfide globali che dobbiamo affrontare. La Russia oggi sta rilanciando il settore turistico in considerazione delle tendenze più innovative. Partiamo dal presupposto che il nostro paese deve essere al centro dell’agenda mondiale in questo settore”, ha dichiarato ai media russi il direttore di Rosturism Zarina Doguzova.

Nel contesto dell’Assemblea Generale sono in programma eventi sia culturali che relativi al business, oltre a incontri e trattative bilaterali, ha spiegato Doguzova. La parte russa, inoltre, ha preparato proposte di collaborazione con l’Organizzazione mondiale del turismo “per la promozione del turismo come una sfera che stimola uno sviluppo sostenibile e lo sviluppo del potenziale di risorse umane del settore in considerazione delle migliori attività messe in pratica nel mondo”.

Gli eventi organizzati nell’ambito dell’Assemblea generale si terranno in tre location principali, l’Expoforum, il palazzo di Tauride e la Biblioteca presidenziale. Il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo Zurab Pololikashvili presenterà un rapporto sulle tendenze del turimo internazionale. Si prevedono la stipulazione dei una convenzione dell’Organizzazione sull’etica del turismo e l’approvazione dei temi della Giornata internazionale del turismo del 2020.

L’evento più importante che avrà luogo oggi, martedì 10 settembre, è il Forum sulle questioni relative al turismo medico e curativo, al quale interverrà il direttore di Rosturism. Terranno degli interventi anche il presidente della Medical Tourism Association americana, Jonathan Edelheit, e l’ex capitano della nazionale spagnola di calcio, ambasciatore dell’Organizzazione mondiale del turismo responsabile Fernando Hierro.

Inoltre il programma dell’Assemblea prevede la discussione dei temi della formazione e dell’assunzione delle risorse, delle innovazioni e dello sviluppo sostenibile nel turismo, il ruolo dell’intelligenza artificiale in questa sfera, le startup e lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche.