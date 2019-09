Israele, altro drone abbattuto: Hamas rivendica

Appena ieri Hezbollah aveva rivendicato l'abbattimento di un altro drone israeliano. Le autorità israeliane finora non hanno commentato le cause dell'incidente.

L'UAV israeliano è stato abbattuto la notte scorsa mentre stava sorvolando la Striscia di Gaza.

Nei momenti immediatamente successivi all'abbattimento l'organizzazione palestinese Hamas ha rivendicato la paternità del gesto.

L'esercito israeliano, tramite il suo account Twitter, ha reso noto l'accaduto, spiegando di essere al lavoro per far luce sulle cause dell'incidente.

"Durante la notte un drone dell'IDF (Israel Defence Forces n.d.r.) è precipitato nel sud della Striscia di Gaza. Le investigazioni sull'incidente sono ancora in corso", si legge nel Tweet.

במהלך הלילה נפל רחפן צה"ל בדרום רצועת עזה. האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 10 сентября 2019 г.

​Si tratta del secondo incidente consecutivo in due giorni che ha visto coinvolto un drone israeliano.

Proprio ieri Hezbollah ha annunciato l'abbattimento nel sud del Libano di un altro UAV di Israele.

In precedenza lo stesso Hezbollah aveva minacciato una dura risposta verso Israele, accusato di essere responsabile degli attacchi con droni suicidi che avevano colpito il Libano il 25 agosto scorso.