Nuovo sport dalla Cina: il tiro al bersaglio col proiettile umano – Video

Per la verità si chiamerebbe ‘wingsuit flying’ e nella città di Zhangjiajie in questi giorni si sta tenendo anche una specie di campionato mondiale.

Tiro al bersaglio con proiettile umano però rende più l’idea di cosa si tratti. Guardare i video per credere.

Sedici uomini volanti in tuta alare provenienti da 11 Paesi differenti hanno eseguito acrobazie assurde a velocità di caduta libera per colpire i bersagli durante il Campionato mondiale di volo Wingsuit 2019 nella città di Zhangjiajie, nella provincia cinese di Hunan, sabato scorso. Il bello è che molti sono anche riusciti a colpire il bersaglio in pieno.

Il volo con le ali è forse lo sport più estremo, pericoloso e impegnativo mai inventato prima al mondo ma se pensate che sia una novità vi sbagliate.

Questo tipo di campionato è oramai una tradizione. A Zhangjiajie si disputa tutti gli anni già dal 2012. Eseguita l’acrobazia in volo alare poi però c’è sempre il buon vecchio paracadute. Almeno quello.