Sparatoria nella città olandese di Dordrecht, 3 morti

Aggiornamento: Secondo De Telegraaf lo sparatore sospettato è un agente di polizia, si sarebbe suicidato dopo aver ucciso 3 persone e ferito un'altra in una casa nella zona di Heimerstein a Dordrecht.

La polizia ha confermato la morte di 3 persone. Un'altra persona è ferita gravemente.

"Nell'incidente a #Dordrecht #Heimerstein, tre persone sono state uccise. Una persona è stata gravemente ferita. Ulteriori dettagli seguiranno al più presto", ha scritto su Twitter.

Bij het schietincident #Dordrecht #Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

​La polizia di Rotterdam (una vicina città) ha comunicato via Twitter che alcune persone sono morte in seguito alla sparatoria sulla via Heimerstein a Dordrecht.

Le forze dell'ordine sono sul posto, ma i motivi dell’attacco non sono stati rivelati. L'indagine è in corso.

Secondo un utente di Twitter, sul posto ci sono 2 ambulanze, un elicottero, 15 auto della polizia, qualche moto e molti poliziotti.

Bij een schietincident op de #heimerstein in #Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurt is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

Het is goed mis in de #Heimerstein #Dordrecht ...



Minstens 2 ambulances, een traumaheli, 15 politiewagens, een aantal motoren en overal politie.



Sterkte @Politie_Dordt, wat er ook aan de hand is. pic.twitter.com/SrVKxyHCLm — Alexander Jansen #FBPE 🇪🇺🇳🇱 (@AJJDordt) September 9, 2019

​Su Twitter è stato pubblicato un video dal luogo della sparatoria:

🖇UPDATE: 3 Tote und mehrere Verletzte, nachdem ein bewaffneter Mann das Feuer im Haus eröffnet hat #Netherlands #Dordrecht pic.twitter.com/jySa9z4E38 — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) September 9, 2019

Il sindaco della città ha dichiarato su Twitter che arriverà sulla scena più tardi la sera.