Ragazza inglese sposa un albero: il partner e i figli la sostengono

Si chiama Kate Cunningham, è di Melling, e si è sposata al parco di Rimrose Valley di fronte a famiglia e amici. Il look della sposa comprendeva un vestito color verde oliva, mentre lo sposo era un robusto albero di sambuco. La signora vorrebbe anche prendere il suo cognome, Elder, ossia “sambuco”. La cerimonia ha avuto decine di ospiti, riporta il Liverpool Echo News.

La futura signora Elder ha spiegato così la sua decisione: “All’inizio era solo un’idea. Poi abbiamo deciso che l’avremmo fatta accadere. È un grande giorno per il quale tutta la comunità locale si è riunita. È il nostro giorno.”

Il gesto può sembrare strano, ma non è altro che l’ultimo tentativo da parte dei residenti di fermare la costruzione di una strada di connessione nella Rimrose Valley. Si tratta di un progetto promosso da Highways England, una strada lunga 3 miglia con l’obiettivo di alleggerire il traffico verso il porto di Liverpool.

Kate Cunningham ha detto di essere stata ispirata dalle attiviste messicane che avevano organizzato cerimonie simili per attrarre l’attenzione globale al problema della produzione illegale di legname e del disboscamento, e spera di promuovere in questo modo la campagna per salvare il parco di Rimrose Valley.

La cerimonia simbolica si è tenuta sabato sera ed è stata condotta da Davy Edge, attore, musicista e poeta locale. Ma come l’avrà presa la famiglia di Kate?

“Il mio ragazzo ha sostenuto molto la mia decisione. Mi ha anche aiutata nei preparativi della cerimonia”, ha detto la donna. “Il mio figlio più grande inizialmente era imbarazzato, quando gli ho detto che lo avrei fatto, ma ora ha deciso di venire alla cerimonia. Per lui esserci significa molto. Mio padre mi ha sostenuta molto”, ha aggiunto.

La sposa ha dichiarato di aver sentito di dover avere un approccio non convenzionale per aumentare la consapevolezza rispetto al destino di Rimrose Valley. “Sono stata una dei protestanti che hanno marciato nelle dimostrazioni in piazza con migliaia di altre persone ma questo non attrae abbastanza attenzione”, ha spiegato.

“Voglio che le persone si impegnino nella campagna e sollevino dubbi sulla distruzione del nostro spazio verde. Ci sono molte persone locali che non sono neanche consapevoli di quanto sta succedendo”, ha detto Kate.

“Questa questione mi è particolarmente cara. Mia mamma è morta in seguito a un attacco d’asma e io soffro di una patologia ai polmoni che si chiama bronchiectasia, che vuol dire che i miei polmoni sono propensi alle infezioni”, ha detto l’attivista, secondo la quale la costruzione di una nuova strada è un attacco alla salute delle persone.