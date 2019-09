In Siberia due orsi fanno irruzione nell’aeroporto di Magnitogorsk - Video

Gli impiegati dell’Aeroporto di Magnitogorsk, nell’Oblast’ di Chelyabinsk, in Russia, hanno avuto a che fare con due orsi entrati nel territorio dell’aeroporto.

Questa mattina, il 9 settembre, gli impiegati dell’Aeroporto di Magnitogorsk hanno individuato nell’area dell’aeroscalo un’orsa in compagnia di un giovane orso. I lavoratori hanno tentato di allontanare i predatori. Uno degli animali è andato via mentre il secondo è stato sedato con un soporifero.

Come riportano i media locali, l’orso sedato è stato preso in custodia e inviato in un’altra città russa, Ufa. Dopo l’esaminazione dell’animale sarà presa la decisione circa il suo futuro. Più probabile che l’orso verrà rilasciato nel suo ambiente naturale.

Nel mese di giugno a Norilsk, nella Siberia settentrionale oltre il Circolo Polare Artico, gli abitanti della città hanno avvistato un orso polare mentre si faceva una passeggiata.