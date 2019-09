Aereo Finnair atterra in emergenza per morte di un passeggero

Un aereo della compagnia finlandese Finnair, diretto da Helsinki a Parigi, è atterrato in emergenza per via della morte di un passeggero a bordo.

Un aereo della compagnia Finnair, volo AY1571, diretto da Helsinki a Parigi, è atterrato in emergenza nella città finlandese di Turku per via della morte di un passeggero. Lo riporta la polizia della Finlandia sud-occidentale.

Il volo, decollato alle ore 7.35, è atterrato circa un'ora dopo.

Il servizio stampa della compagnia ha confermato l'emergenza:

"Il volo ha effettuato un atterraggio non programmato a Turku per via di malore di un passeggero. L'equipaggio dell'aereo verrà sostituito. Aspettiamo che il volo possa partire per Parigi".

La polizia della Finlandia sud-occidentale ha comunicato di aver ricevuto le informazioni su una persona deceduta a bordo dell'aereo stamattina, intorno alle ore 8.30.