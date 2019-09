4mila auto in mare, strano incidente per una nave al largo della Georgia - Video

Grave e misterioso incidente nella notte per la Golden Ray, nave mercantile battente bandiera delle Isole Marshal che si trovava al largo dello Stato americano della Georgia con un carico di circa 4mila auto coreane Hyundai e Kia. In corso le ricerche di 4 dispersi sulla nave ribaltata e adagiata su un fianco.

La nave mercantile dell'operatore Hyundai Glovis, trasportava circa 4.000 auto dirette verso il Medio Oriente e si trovava al largo della costa dello stato americano della Georgia meridionale, ha detto un funzionario della compagnia specializzata nel trasporto marittimo delle auto della casa sudcoreana.

Le squadre di soccorso stanno ancora cercando quattro dei 24 membri dell'equipaggio che si ritiene fossero all'interno della sala macchine della nave, hanno detto la compagnia e il ministero degli Esteri della Corea del Sud. L’equipaggio è composto da 6 sudcoreani, 13 filippini e il comandante statunitense.

Il funzionario della compagnia di navigazione, che ha chiesto di non essere nominato per via della delicatezza della questione, ha rilasciato alla Reuters la seguente dichiarazione:

"Stiamo facendo del salvataggio dei membri dell'equipaggio la nostra massima priorità. Dopodiché ci occuperemo delle merci".

Il sito web Vessel Finder afferma che la nave aveva recentemente fatto scalo nel porto di Brunswick ed era diretta a Baltimora. La compagnia era stata fondata nel 2017 e navigava sotto la bandiera delle Isole Marshall. La Golden Ray avrebbe una capacità di trasporto di 6.933 veicoli massimo.

La Guardia Costiera e i partner portuali stanno cercando i quattro membri dell'equipaggio dispersi in zona St. Simons Sound, nei pressi di Brunswick, in Georgia. Una nave MH-65 Dolphin, elicotteri della Guardia costiera e altri partner portuali sono in azione.

Restano ancora misteriose le cause dell’incidente e il motivo del fatto che la nave si trovi completamente inclinata su un fianco. Pare che la Guardia Costiera abbia ricevuto un S.O.S. per incendio a bordo. L’uragano Dorian sembra non debba essere collegato alla vicenda perchè l’incidente è avvenuto ben dopo il suo passaggio.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019

​Il porto di Brunswick è uno dei porti più trafficati degli Stati Uniti per le automobili in spedizione. Quasi 614.000 veicoli e unità di macchinari pesanti si sono mossi attraverso i suoi bacini durante l’ultimo anno.