Il più grande summit del settore turistico aperto a San Pietroburgo

Dal 9 al 13 settembre a San Pietroburgo si terrà il più grande evento dell’industria turistica: la 23esima seduta dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione mondiale del turismo.

All’Assemblea partecipano più di 1500 delegati provenienti da 158 paesi. L’obiettivo è di dialogare per trovare soluzioni ai compiti che si propongono alla sfera del turismo nel mondo.

La sessione è organizzata dall’Agenzia federale per il turismo della Federazione Russa in collaborazione con le autorità di San Pietroburgo. L’Assemblea dovrà allargare i legami turistici internazionali della Russia e promuovere il patrimonio culturale e naturalistico del Paese.

“Abbiamo iniziato a vedere il turismo come un settore strategico dell’economia. Per questo siamo intenzionati a riavviare il lavoro del settore in considerazione delle nuove tendenze mondiali, tra cui la crescita dell’interesse dei turisti rispetto a esperienze di viaggio individuali e autentiche, alla digitalizzazione e trasferimento dei prodotti e dei servizi turistici su piattaforme digitali”, ha spiegato il direttore dell’Agenzia federale per il turismo Zarina Doguzova.

Il programma dell’Assemblea prevede 16 eventi di diverso formato, tra cui incontri, dibattiti, riunioni plenarie, interventi e sessioni, che si svolgeranno parallelamente in tre diverse location: all’Expoforum, al palazzo di Tauride e nella Biblioteca presidenziale.