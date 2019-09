Hezbollah annuncia di aver abbattuto un drone israeliano nel sud del Libano

L'aereo è caduto nei pressi di Ramia ed è nelle mani del movimento sciita. A riportarlo è il canale televisivo Al Manar. Non si conosce il modello del drone abbattuto, Hezbollah non ha ancora rilasciato le immagini dei resti del velivolo a controllo remoto. Le forze israeliane non hanno dato alcuna conferma né smentita dell'azione.

Il Libano accusa Israele di aver lanciato nello scorso mese un attacco con droni suicidi il mese scorso , che aveva causato degli scontri a fuoco lungo il confine fra i due paesi. In seguito a questo episodio Nasrallah, leader di Hamas, aveva annunciato l'inizio di una "nuova fase" del conflitto, promettendo di abbattere i droni che violano la sovranità libanese.

All'inizio di settembre Israele aveva lanciato dei missili contro obiettivi libanesi, dopo un attacco di Hezbollah contro dei blindati israeliani lungo la frontiera.

Le nuove tensioni militari tra i due paesi che rischiano di sfociare in una escalation, mettendo a rischio la pace siglata nel 2006, siglata in seguito ad un'operazione militare durata 33 giorni, con 1200 morti da parte libanese e 160 da parte israeliana.