S-400, entro 18-19 mesi la consegna all'India

Tra 18-19 mesi, come già accordato, la Russia consegnerà il sistema di difesa aereo S-400 all'India costato a New Delhi 5,43 miliardi di dollari, contratto stipulato nel 2018.

A darne notizia è il vice-ministro della Difesa, Jurij Borisov: “L'anticipo è stato già ricevuto e la consegna avverrà come stabilito entro 18-19 mesi”.

L'India è tutt'ora il più importante partner commerciale di Mosca nel settore delle armi con il 58% di importazioni tra il 2014 e il 2018.

L'affare tra Russia e India aveva fatto storcere il naso agli Usa

L'affare siglato tra i due Paesi però aveva fatto storcere il naso agli Usa già dall'inizio di quest'anno quando l'ammiraglio Philip Davidson del Comando americano nell'area indo-pacifica definì l'accordo come causa di “un certo problema”.

Gli Usa infatti hanno spesso minacciato l'India di sanzioni in base a una legge del 2017 che vieta di acquistare materiale bellico dalla Russia. Stesso discorso per la Turchia, anch'essa in affari con Mosca per l'acquisto del sistema difensivo militare e che inoltre è anche componente della Nato.

Proprio a causa dell'acquisto da parte di Ankara del sistema S-400, gli Usa avevano sospeso la vendita già accordata con la Turchia degli aerei F-35, minacciando sanzioni.