Esperto italiano soddisfatto dell'andamento delle elezioni amministrative russe

"Vorrei dire che durante la mia visita sono stato contento di come sta andando il processo elettorale. L'anno scorso sono stato alle elezioni del sindaco e ora, venendo a Mosca, vedo che si sono verificati molti cambiamenti. Nuove tecnologie sono state applicate in vari campi, anche alle elezioni, e ho avuto solo impressioni positive", ha detto Bianco ai giornalisti presso la sede pubblica per il controllo e l'osservazione delle elezioni dei deputati.

L'esperto ha anche notato che l'idea del voto elettronico è "molto avanzata".

“È raccomandata dal miglior punto di vista, dal momento che vediamo che la percentuale di coloro che hanno votato via Internet è più alta di quelli che sono venuti ai seggi elettorali. Eravamo anche ai seggi elettorali e possiamo dire che tutto è stato organizzato molto seriamente, che la sicurezza è garantita. Ora non vediamo l'ora dei risultati", ha concluso.

Domenica, a Mosca, si sono tenure le elezioni per il parlamento della capitale (Duma), 225 persone hanno presentato la loro candidatura. L'8 settembre 3602 seggi elettorali sono stati aperti in tutta la capitale alle elezioni della Duma della città di Mosca, 162 dei quali negli ospedali e nei centri di detenzione preventivi.

Allo stesso tempo, per la prima volta nel paese, si è tenuto un esperimento sul voto elettronico in tre seggi elettorali a Mosca. Inoltre, a Mosca sono stati aperti 30 seggi elettorali digitali, dove gli elettori delle regioni eleggono gli alti funzionari e deputati della Duma di Stato.