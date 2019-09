Ripreso misterioso mostro sul fondo dell’Oceano Pacifico - video

All'interno della medusa è visibile un isopode rosso (i crostacei all'interno di Deepstaria sono stati avvistati in precedenza, tuttavia, esattamente come appare la loro "relazione", non è chiaro: si presume che il crostaceo si nutra delle meduse e si nasconda anche dai predatori.

Come puoi vedere, questa medusa non ha tentacoli: secondo gli scienziati, ottiene il cibo necessario con l'aiuto della sua grande “campana”: chiude l'ingresso in modo che la preda che nuota nella campana non possa uscire.

In generale, si sa poco sulla Deepstaria e non è chiaro cosa mangiano queste meduse, a che profondità possono sopravvivere nell'oceano, ecc.

In precedenza, un calamaro mangoldae Asperoteuthis, scoperto solo di recente, è stato visto per la prima volta vicino a Jarvis Island nell'oceano Pacifico.