Musk lancia la sua afida all'auto elettrica Porsche Taycan

Elon Musk, il Ceo di Tesla sfida la casa automobilistica tedesca, Porsche che ha appena lanciato la sua nuova auto elettrica, Taycan. Lo fa nel suo modo ironico e un po' guascone attraverso i social dove incalza la Porsche su quello che è il suo argomento-principe: l'inquinamento dei gas di scarico.

“Possiamo essere d'accordo che l'emissione di monossido di carbonio, diossido di carbonio, particolati e gas sulfurei sulle strade di tutto il mondo siano forse una cattiva idea?”.

can we all just agree that pumping out carbon monoxide, carbon dioxide, particulate matter, nitrogen oxide and sulphur dioxide from cars on all the streets around the world is maybe a bad idea — Tesla (@Tesla) September 4, 2019

Musk attacca Porsche proprio ora che presenta la sua auto elettrica Taycan

Musk non a caso ha scelto un momento particolare per portare il suo affondo a Porsche: i tedeschi infatti sono in piena fase promozionale della loro nuova vettura elettrica che presenteranno in Europa, Asia e Nord America proprio in questa settimana. Al Ceo di Tesla infatti non va giù che la casa di Stoccarda “invada” la carreggiata proprio nel settore dell'auto elettrica su cui egli stesso ha puntato molto. E va a cercare il pelo nell'uovo. Lo trova nell'uso del termine “turbo” che la Porsche ha utilizzato per promuovere la sua auto ecologica.

“Turbo non significa quello che intendi tu”, scrive ancora su Twitter.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

​In un'auto elettrica, dice Musk in sostanza, non esiste la parola “turbo” perché ha un tipo completamente diverso di propulsione.

“Forse usa quel termine soltanto per descrivere un'auto più veloce”, ironizza.

Il tycoon americano, che non si è lasciato sfuggire l'occasione per stuzzicare i rivali ricordando loro lo scandalo della Volkswagen nel 2014 (di cui Porsche fa parte) sulle emissioni di anidride carbonica, ha anche sfidato la Taycan per la prossima settimana in una gara per la corsa Nordschleife Nurburgring di 12,8 miglia dove già l'auto tedesca aveva debuttato il 4 settembre scorso ultimando il percorso in 7 minuti e 42 secondi.

Ma in realtà Musk non ha mai inviato alcuna prenotazione per partecipare alla sfida e alla fine entrambe le parti hanno lasciato cadere il discorso.

give me a call if you need a decent driver to do the lap! — Nico Rosberg (@nico_rosberg) September 7, 2019

​Discorso che invece si è aperto con l'ex-campione del mondo di Formula-1, il tedesco Nico Rosberg che si è offerto per testare l'auto di Musk con risposta entusiasta del capo di Tesla.