Avvistamenti di UFO in massa sono legati a disastri naturali - ex marine USA

Nel corso degli anni sono stati pubblicati online dei filmati che presumibilmente mostrano UFO che comparivano in aree in cui c'erano terremoti; gli oggetti rimangono un mistero e le loro origini non sono state stabilite.

Un ex marine degli Stati Uniti ha affermato che molti avvistamenti di UFO sono collegati a mega-terremoti e altri disastri naturali in un'intervista per il Daily Star.

Nick Karnaze fa parte di una squadra investigativa incaricata di raccogliere prove per dimostrare che gli alieni sono stati in contatto con la Terra.

Come parte delle sue scoperte per il programma del canale Discovery Contact, l'ex marine americano, che ha servito in Afghanistan come ufficiale d’intelligence, ha rivelato di aver identificato una correlazione tra gli avvistamenti UFO e le catastrofi naturali.

"Stiamo osservando molti avvistamenti collegati ai terremoti, il che è molto interessante. Sarah (Cruddas) e io stavamo osservando molti avvistamenti intorno a una serie di terremoti, relativamente forti anche per l'area. E so che c’è un team anche in Sud America che sta cercando modelli simili ".

Tuttavia, ha aggiunto:

"Ci sono alcune possibili spiegazioni, ma nulla sta davvero saltando fuori come definitivo per dire "questo è ciò che lo sta causando, ed è per questo motivo".

In precedenza, l'ex marine ha commentato molteplici avvistamenti UFO vicino a strutture militari, come immagini e video di oggetti simili a serpenti nei cieli negli Stati Uniti, con speculazioni che gli avvistamenti potrebbero essere segni di una "vera invasione aliena".

Karnaze ha condiviso la sua teoria con i media del Regno Unito, dicendo:

"Ci sono alcuni altri gruppi di avvistamenti che stiamo vedendo in aree correlate a strutture militari. Vediamo questi conglomerati al largo della costa della California. Molto insolito. E anche alcuni al largo della costa orientale qui negli Stati Uniti".

Nick ha affermato che gli oggetti sono qualcosa "al di là di un programma militare classificato".

Nel corso degli anni sono apparsi video online che mostrano presunti in prossimità di terremoti e altri disastri naturali.

Le posizioni recentemente colpite da un terremoto hanno presumibilmente dimostrato di attrarre più UFO in un video online, mentre un altro è arrivato al punto di suggerire che un UFO potrebbe effettivamente essere la causa della calamità naturale.

Gli oggetti rimangono avvolti nel mistero, le loro origini non sono confermate, mentre varie teorie cospirative continuano a diffondersi nutrite delle speculazioni che alimentano l'immaginazione di esperti e amatori.