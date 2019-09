Trump inciampa in un epic fail ma poi su twitter scarica ironicamente la colpa sulla Cnn

Trump spiega su una mappa i Paesi colpiti dall'uragano Dorian ma cita l'Alabama che non c'entra nulla. Dopo le reprimende della stampa Usa, pubblica un meme ironico per incolpare la Cnn.

La guerra mediatica tra Trump e la Cnn non conosce soste e il presidente Usa non perde l'occasione per rivolgere a proprio favore una situazione imbarazzante (per lui), riuscendo, con l'arma dello sberleffo, a “mettere in mezzo” l'odiato broadcast fondato da Ted Turner. Alcuni giorni fa, durante un briefing alla Casa Bianca, Trump aveva indicato sulla mappa i luoghi colpiti dall'uragano Dorian (che imperversa in questi giorni sulle coste caraibiche, sul Canada e in alcuni Stati Usa), indicando con un evidenziatore anche l'Alabama che invece non è stata sfiorata dal ciclone.

L'epic fail presidenziale sull'Alabama colpita dall'uragano Dorian ma non era vero

Sulla stampa americana qualcuno gli aveva fatto notare l'errore ma lui, con la propria consueta determinazione, aveva insistito che invece fosse proprio così: sicuro fino all'ultimo di non aver sbagliato affatto. Non proprio fino all'ultimo però, visto che, forse resosi conto dell'epic fail, alla fine ha pubblicato un tweet ironico in cui un gatto, seduto sul logo della Cnn, sovrapposto all'immagine fissa di Trump con bacchetta indicatrice sulla mappa, insegue con la zampetta un puntatore laser nell'aria fin sulla mappa, motivo della confusione del presidente che ha poi scambiato uno Stato per un altro.

​Come dire: è sempre colpa della solita Cnn. Non si sono fatte attendere le reazioni contrapposte su twitter

Is this seriously a tweet from the president of the United States? — Elizabeth Vargas (@EVargasTV) September 8, 2019

A President with a great sense of humor late on a Saturday night, how can you not love President Trump? 🤣 — Michael Samuels (@MSamuels_LINY) September 8, 2019

​tra chi si chiede se “un tipo così sia veramente il presidente degli Stati Uniti” e chi ne loda invece la capacità ironica di trasformare un non-sense in epic fail.