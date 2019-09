Media siriani mostrano video di droni dei terroristi abbattuti

In precedenza i media siriani avevano riferito che due droni dei terroristi erano stati distrutti e un terzo abbattuto e disarmato in modo sicuro in un tentativo di attacco ad una base militare nella provincia di Hama, nel nord-ovest del Paese.

L'agenzia di stampa araba siriana Sana ha pubblicato i filmati che mostrano due droni improvvisati abbattuti nella valle di al-Ghab, nella provincia di Hama, venerdì sera dall'esercito siriano durante un tentativo di attacco.

Il filmato mostra uno dei droni con un pannello rimosso, rivelando i componenti elettronici e il pacco batteria all'interno, così come quello che sembra essere il suo transponder attaccato alla coda del drone.

Le immagini del secondo drone mostravano ordigni improvvisati attaccati sotto le ali mentre nella parte inferiore del dispositivo era visibile l'elettronica rimossa.

Nella giornata di oggi l'esercito siriano ha riferito che diversi droni terroristici sono stati abbattuti dai militari durante un tentativo di attacco sventato senza perdite. Dato che i due droni sembravano pressochè intatti, non è chiaro se l'esercito siriano abbia usato mezzi anti-aerei per abbattere i droni.

La Russia ha recentemente messo in mostra nuovi equipaggiamenti in grado di intercettare e far atterrare i droni nemici. Il contingente russo in Siria ha distrutto numerosi droni dei terroristi durante il tentativo di attaccare le strutture militari russe in Siria negli ultimi mesi.