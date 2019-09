Schede elettorali trovate negli uffici di Navalny a San Pietroburgo

Lo ha riferito la direzione del Comitato Investigativo di San Pietroburgo.

Oggi le forze dell'ordine hanno ricevuto una segnalazione, in base a cui si sarebbero trovate delle schede elettorali per le elezioni amministrative locali in una stanza del quartier generale di Navalny di San Pietroburgo, ubicato in un palazzo di Voznesensky Prospekt.

La polizia ha aperto un fascicolo dopo il ritrovamento delle schede.

Elezioni amministrative a Mosca

Domenica 8 settembre si voterà per eleggere il consiglio comunale di Mosca. Il processo di nomina dei candidati nel consiglio comunale di Mosca si è concluso il 5 luglio: 233 candidati sono stati registrati per le elezioni, di cui 171 militanti dei partiti, 62 indipendenti. Durante la registrazione sono stati respinte 57 candidature. Il rappresentante del partito liberale Yabloko Sergey Mitrokhin è riuscito a contestare la decisione alla Commissione elettorale della città di Mosca ed ottenere il diritto di candidarsi.