Scala mobile si mangia le scarpe di un ragazzo - video

In un video apparso su reddit si vede come un ragazzo su una scala mobile aspetta fino all’ultimo prima di sollevare i piedi. Nel momento in cui la scala termina però le scarpe del ragazzo si incastrano al livello del tallone.

Il ragazzo prova a tirare fuori le scarpe dalla furia distruttrice delle scale mobili, ma queste in pochi secondi vengono divorate dal marchingegno infernale.

Lo sfortunato ragazzo si guarda intorno scioccato e scalzo mentre i passanti non sembrano prestare molta attenzione alla cosa.