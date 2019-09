Aereo con russi liberati da Ucraina atterra a Mosca

In precedenza, Dmitry Kiselev, direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'informazione Rossiya Segodnya, ha dichiarato che Vyshinsky sarebbe volato a Mosca sabato.

L'aereo con le persone rilasciate ai sensi dell'accordo per lo scambio dei prigionieri tra Mosca e Kiev è atterrato nella capitale russa, secondo un corrispondente di Sputnik.

A bordo dell'aereo arrivato a Mosca c'è Kirill Vyshinsky, capo del portale RIA Novosti Ukraina, che era stato rilasciato dalla corte ucraina, nonché altre personalità interessate dallo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Secondo una fonte, 33 persone sono giunte in Russia.

Il Cremlino conferma il successo dello scambio

Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina ha avuto luogo, ha detto ai giornalisti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

"Sì, lo scambio è avvenuto. Diamo il benvenuto e siamo contenti che i cittadini russi siano tornati a casa", ha detto.

Peskov ha confermato che, in particolare, il caporedattore del portale RIA Novosti Kirill Vyshinsky è tornato in Russia. Non ha nominato gli altri russi liberati. "Vyshinsky è lì. Le liste seguiranno più tardi. Finora, la valutazione complessiva è questa", ha detto Peskov.

Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

Russia e Ucraina hanno iniziato a lavorare sul rilascio simultaneo di detenuti e condannati alla fine dell'estate. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato al Forum economico orientale che la questione sarebbe stata risolta nel prossimo futuro.

Venerdì, l'avvocato ucraino Valentin Rybin ha dichiarato su Facebook che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha graziato le persone interessate dai negoziati per lo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo l'avvocato, sono stati portati nel luogo concordato per il rilascio.

