L'uragano Dorian devasta le Bahamas: 43 morti ma il numero è destinato ad aumentare

Quasi la metà delle case distrutte, in particolare nelle isole settentrionali delle Bahamas. Il 45% delle case non esiste più.

È salito a 43 il numero delle vittime dell'uragano Dorian alle Bahamas ma il numero, dicono le autorità, è destinato ad aumentare. Ad affermarlo è Erica Wells Cox, portavoce del Primo ministro dell'isola, Hubert Minnis, secondo la quale il numero dei morti rischia di rivelarsi significativamente maggiore, rispetto alle cifre di oggi.

L'uragano ha colpito il nord dell'isola delle Bahamas nel weekend, devastandolo per almeno due giorni. Sono almeno 70mila le persone bisognose di urgente assistenza.

I dati sulla devastazione sono abbastanza impressionanti: secondo la Croce Rossa, 13mila abitazioni sono andate distrutte, in particolare nelle isole di Abacos e Grand Bahama, equivalenti, in pratica, al 45% di tutte le case dapprima esistenti. Le autorità avrebbero già inviato 200 sacchi per cadaveri nell'isola di Abacos.

Un sito per cercare i dispersi

I residenti stanno usando i social per rintracciare amici e familiari: un sito, DorianPeopleSearch.com ha già pubblicato un elenco di 5500 dispersi. Al momento, comunque l'uragano Dorian è stato declassato a tempesta di categoria 1, con venti fino ad una velocità massima di 144 chilometri orari.