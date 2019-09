Ex re della Malesia pentito del matrimonio con "Miss Mosca"

Il sultano ed ex sovrano della Malesia Muhammad V aveva rinunciato al trono per sposarsi con la modella russa Oksana Voevodina, che nel 2015 era stata eletta Miss Mosca.

L'ex sovrano della Malesia Muhammad V ha dichiarato di essere pentito del matrimonio con la vincitrice del titolo "Miss Mosca 2015" Oksana Voevodina, segnala il New Straits Times.

Nelle sue dichiarazioni il sultano ha espresso rammarico per il fatto che le sue decisioni nella vita privata hanno mandato in confusione la gente ed hanno suscitato dibattiti sui social network. E' inoltre dispiaciuto del fatto che le sue foto personali ed "informazioni errate" sulla sua vita sono finite su internet.

"Il Palazzo Kelantan esorta i sudditi della Malesia a non fidarsi delle informazioni inesatte che circolano sui social network. Solo le dichiarazioni ufficiali del Palazzo e degli avvocati di Sua Maestà, il sultano Muhammad V, possono essere considerate informazioni accurate e dovrebbero fungere da fonte per la diffusione nei media", si afferma in una dichiarazione ufficiale.

Dopo il divorzio la modella Voevodina ha pubblicato su Instagram diverse foto di Muhammad V ed ha raccontato di averla sposata perché i bambini erano "il più grande sogno della sua vita".

Le nozze della coppia si erano celebrate lo scorso novembre. Ad aprile la modella si era convertita all'Islam prendendo il nome di Rihana, un mese e mezzo dopo il matrimonio il re aveva rinunciato al trono e abdicato. I media hanno legato questa decisione con la pressione del consiglio dei sultani della Malesia, che ogni cinque anni elegge un monarca.

A luglio l'avvocato di Muhammad V ha confermato il divorzio della coppia.