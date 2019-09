Chernobyl: record di visite turistiche della zona di alienazione

In otto mesi quasi 75mila turisti hanno visitato la zona di alienazione della centrale nucleare di Chernobyl, secondo quanto riferito dal servizio stampa dell'Agenzia statale per la gestione della zona di esclusione.

"Quest'anno è già stato stabilito un nuovo record di presenze nella zona di esclusione: 74671 turisti in 8 mesi. 14416 persone hanno visitato la zona solo nell'agosto 2019. Dall'inizio dell'anno, questa cifra è aumentata di cinque volte: tra gennaio-febbraio, meno di 3mila persone hanno visitato la zona in un mese e, a partire da marzo, il numero di turisti ha iniziato a crescere rapidamente", afferma il rapporto.

Secondo il servizio stampa, nella zona di esclusione sono state approvati 21 percorsi per i visitatori: 13 rotte terrestri, cinque acquatiche e tre aeree. L'avvio dell'operazione a pieno titolo delle rotte aeree e acquatiche sarà possibile dopo il completamento della realizzazione dei punti di controllo, osserva l'agenzia.

Il disastro di Chernobyl

Il disastro nella centrale nucleare di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986, quando il quarto reattore esplose. L'area totale d'inquinamento da radiazioni in Bielorussia è stata pari a circa 46,5 mila chilometri quadrati (23% della superficie totale). In Ucraina sono stati irradiati circa 50 mila chilometri quadrati in 12 regioni. Anche 19 regioni russe con un'area di quasi 60 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,6 milioni di persone sono state colpite dalla contaminazione radioattiva.

Il tema dell'incidente di Chernobyl ha attirato ancora una volta molta attenzione quest'anno dopo la serie TV Chernobyl dedicata agli eventi dell’incidente della centrale nucleare sul canale televisivo americano HBO. Secondo gli utenti del sito Internet Movie Database (IMDB), la serie è ora lo spettacolo televisivo più popolare della storia.