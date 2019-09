E adesso qualcosa che farà arrabbiare gli italiani - Video

Come fare a pezzi gli spaghetti nei modi più strani? Lo mostra un video-tutorial che potrebbe "offendere" la sensibilità degli amanti della pasta, come noi italiani...

Con la testa, con un mattarello, con un asse e persino una sega, ce la mette tutta quest'uomo per trovare i modi più ingegnosi per "rompere gli spaghetti". L'autore del post commenta argutamente: "Non ho idea di cosa stia accadendo, ma sono abbastanza sicuro che questo sia offensivo per gli italiani".

Per quanto ci riguarda, ci assale un dubbio: cos'ha quest'uomo contro la cucina italiana? Forse qualche ex fidanzata che non aveva troppa dimestichezza ai fornelli? Quel che è certo è che sicuramente non lo rivedremo in qualche puntata di Masterchef.

​