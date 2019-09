Ministro dell'Economia del Brasile insulta la moglie di Macron

"Il presidente (Bolsonaro - ndr) non ha detto una bugia, è davvero brutta, è la pura verità", ha affermato il ministro intervenendo ad una conferenza economica a Fortaleza.

Allo stesso tempo il ministro Guedes ha aggiunto che non esistono donne brutte, ma solo cattive prospettive.

In seguito il capo del dicastero economico brasiliano si è scusato per le sue parole, definendole una "battuta". Guedes ha aggiunto che non voleva metterla sul personale.

Non è la prima volta che i politici brasiliani esternano giudizi sessisti e offensivi all'indirizzo della moglie del presidente francese. A fine agosto l’età di Brigitte Macron è diventata motivo di scherno nei confronti del presidente francese da parte dei sostenitori del presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

"Avete capito perché Macron ce l’ha con Bolsonaro" ha postato un sostenitore dell’ex capitano dell’esercito, avvicinando due foto di coppia per sottolineare la maggiore avvenenza di Michelle Bolsonaro (38 anni) rispetto a Brigitte Macron (che ne ha 66). Una foto che ha raccolto molti consensi, tra cui quello del presidente brasiliano in persona. Che non ha risparmiato un commento sessista: "Dai, non lo umiliare, ahahahah".

Scontro tra Macron e Bolsonaro

La tensione tra i due presidenti era cresciuta dopo le polemiche tra i due riguardo alla gestione degli incendi che ad agosto hanno devastato l'Amazzonia.

Una situazione per molti versi paradossale, che aveva portato il Brasile a rifiutare il fondo di circa 20 milioni di dollari stanziato durante il G7 a Biarritz, salvo poi cambiare idea ad alcune condizioni.