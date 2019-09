La Nasa sbaglia le dimensioni di una asteroide che esplode nell'atmosfera sui Caraibi

Un asteroide grande come un'automobile Audi di 5 metri è esploso nell'atmosfera sopra il cielo dei Caraibi la sera del 22 giugno scorso, generando una potenza equivalente in maniera approssimativa a un valore dalle 3 alle 5 tonnellate di TNT.

Quello che però ha lasciato basiti i tecnici della Nasa è stata la sottovalutazione della grandezza dell'asteroide.

Il Minor Planet Center dell'agenzia spaziale statunitense infatti aveva individuato la massa rocciosa (chiamata “2019 MO”) in avvicinamento, ancora prima di entrare nell'atmosfera, a 500mila chilometri dalla Terra ma, come affermato dagli esperti della Nasa, “è come individuare le dimensioni di un moscerino a 500 chilometri di distanza”.

Secondo Davide Farnocchia del 'Center for near Earth object studies' questi oggetti sono così piccoli “da non poter sopravvivere al passaggio nell'atmosfera e quindi creare un danno al nostro pianeta”. L'ente spaziale Usa comunque continua a tenere d'occhio il movimento di asteroidi in avvicinamento alla Terra.

Lo scorso luglio un “mammut rock” è passato pericolosamente vicino ma fortunatamente non troppo altrimenti la collisione le conseguenze di “una arma nucleare a vasta scala”.

Un altro asteroide grande come la Torre Eiffel sarà in transito proprio stasera vicino al nostro pianeta ma gli esperti assicurano che andrà oltre, a dovuta distanza.