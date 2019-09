Asteroide delle dimensioni della Torre Eiffel passerà vicino alla Terra oggi

L’asteroide GT3 del 2019 è alto quasi quanto un grattacielo con una lunghezza di 380 metri e passerà vicino alla Terra a oltre 30.500 miglia all'ora. Se dovesse dirigersi direttamente verso il nostro pianeta, sarebbe troppo grande per frantumarsi nell'atmosfera e si schianterebbe causando probabilmente danni incalcolabili.

L'asteroide dovrebbe trovarsi all'interno di 0,04996 unità astronomiche o circa 4,6 milioni di miglia di Terra, posizionandosi esattamente nella categoria di asteroidi potenzialmente pericolosi (PHA) utilizzata dagli astronomi per descrivere alcuni oggetti vicini alla Terra che potrebbero essere protagonisti di "minacciosi avvicinamenti" spiega il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

L’incontro ravvicinato con il GT3 del 2019 arriva poche settimane dopo un altro incontro con l’asteroide 2019 OK che gli scienziati hanno rilevato solo poche ore prima che si allontanasse dalla Terra.