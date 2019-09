Mamma topo combatte contro un serpente per salvare il suo piccolo (Video)

Una serpe, spinta dalla fame, stava per avventarsi sulla sua preda, un topolino di campagna. Ma non aveva fatto i conti contro la combattiva madre, che neanche per un momento si è sentita intimorita dalla sua inferiorità all'interno della catena alimentare, e è andata in difesa del suo cucciolo. Mamma topo si è scagliata contro il predatore e ha cominciato a "colpirlo". Nel video, prima toglie il "suo piccolo" dalle spire mortali di chi voleva farne il suo pasto. Poi, non soddisfatta, continua il suo attacco contro il rettile, finché non lo mette in fuga.

Sconfitto il nemico, mamma topo sbuca fuori dal cespuglio in cui l'aveva cacciato, e torna dal suo cucciolo che l'attende sul ciglio della strada.