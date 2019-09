Modi scrive in russo per ringraziare Putin e popolo russo dopo visita a Vladivostok

Modi lascia Vladivostok con parole calorose verso Putin e la Russia, scritte con un tweet in cirillico. Affari per 30 miliardi di dollari entro il 2025.

Il Primo ministro dell'India, Narendra Modi la due giorni di visita di Stato a Vladivostok dove si sono svolti i summit Russia-India e il V° Forum Economico Orientale. Modi ha considerato la visita di due giorni del 4-5 settembre, “fruttuosa e gratificante”.

Subito dopo l'imbarco sul volo diretto in India ha inviato un tweet molto caloroso a Putin e al popolo russo.

​Le due parti hanno siglato un Memorandum di 15 punti su diversi accordi: dallo spazio alle esplorazioni sottomarine, così come nel settore della Difesa, petrolio, gas ed energia nucleare. È stato anche firmato un progetto comune per la realizzazione di una via marittima tra Vladivostok e Chennai dello Stato meridionale dell'India, Tamil Nadu. Nel complesso Mosca e New Delhi hanno sottoscritto un accordo per l'aumento di un volume d'affari tra i due Stati, dagli 11 miliardi di dollari attuali ai 30 miliardi nel 2025.

"Grazie, Russia! E' stata una visita fruttuosa. I risultati della visita ci renderanno più vicini. Ringrazio il presidente Putin, governo e popolo russi per l'ospitalità", ha scritto lui.