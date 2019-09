Cina mostra in video grande formazione di caccia stealth J-20

Il video è stato condiviso dall’Esercito in occasione del 74° anniversario della vittoria nella guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese nel 1945, un conflitto che durò per 14 anni e continuò nella seconda guerra mondiale.

La vittoria portò all’espulsione dell’Impero Giapponese dal territorio cinese e preparò lo scenario per il definitivo trionfo dell’Esercito rosso della Cina nella guerra civile, che portò alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Il settantesimo anniversario di questo evento è il 1 ottobre, e gli esperti cinesi ritengono che il volo in formazione dei caccia J-20 sia stato organizzato in occasione delle cerimonie che si terranno in questi giorni di festa.

Dalla sua prima apparizione pubblica allo Zhuhai Air Show nel novembre 2016, il numero di J-20 che volano in formazione è gradualmente aumentato da due a cinque, e ora a sette. Gli esperti ritengono, tuttavia, che in situazioni di combattimento questi velivoli opereranno in gruppi da due a tre unità.

Wang Ya'nan, caporedattore della rivista Aerospace Knowledge, ha dichiarato al Global Times che "un numero considerevole di persone è probabilmente pronto a pilotare il J-20". L'esercito cinese non ha mai rivelato quanti caccia possiede, ma secondo il South China Morning Post circa 20 aerei di questo tipo sono stati costruiti finora.