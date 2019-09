Chiude MAKS-2019: il resoconto

Materiale dei nostri partner.

L’impresa statale federale Corporazione statale per l’organizzazione dei movimenti aerei nella Federazione Russa ha tirato le somme del salone MAKS-2019, svoltosi a Zukovskij, nella periferia di Mosca, all’aerodromo Ramenskoe.

Nel centro espositivo appositamente allestito per l’evento, all’interesse dei visitatori erano presentati materiali in formato sia cartaceo che digitale sull’attività della corporazione.

Merita particolare attenzione la partecipazione al programma dell’aereo Piaggio P180 Avanti II, un velivolo dotato del sistema automatizzato di controllo di volo russo e utilizzato per effettuare verifiche delle apparecchiature di aeronavigazione a base terrestre.

Il programma business di MAKS-2019 ha incluso una tavola rotonda dal titolo “L’utilizzo di punti di controllo e gestione a distanza: l’esperienza estera e le perspettive di applicazione in Russia”, cui hanno partecipato rappresentanti della Corporazione.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy L'aereo Be-200ES al MAKS 2019

Il vice direttore generale della Corporazione Nikita Danilov è inoltre intervenuto alle conferenze “Sistemi aerei non pilotati: dal presente al futuro” e “Trasporto aereo e spaziale non pilotato”.

Tra le altre cose, Danilov ha firmato un accordo per la collaborazione con l’Associazione degli utenti e degli sviluppatori di sistemi di volo non pilotati “Aeronet”.

Commentando quanto concluso a MAKS-2019, il direttore generale della Corporazione statale per l’organizzazione dei movimenti aerei nella Federazione Russa, Igor Moiseenko, ha sottolineato che “il salone dell’aviazione per il provider nazionale di servizi di movimento aereo è una location unica non solo per mostrare i successi raggiunti, ma anche per dialogare con gli utenti dello spazio aereo nella Federazione Russa, con l’industria e con chi regola il settore”.

Secondo le autorità della regione di Mosca, dal 27 agosto al 1 settembre il Salone è stato visitato da 578.810 persone, mentre 827 aziende di 33 Paesi hanno presentato le loro tecnologie aerospaziali. Oltre a un'importante piattaforma per produttori, utenti e professionisti del settore, il Salone è stato un formidabile palcoscenico per gli appassionati, che hanno potuto ammirare i gioielli più innovativi dell'industria aerospaziale.