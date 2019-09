Russia: elicottero Mi-8 precipita in regione di Saratov - Video

Secondo le autorità locali l'incidente è avvenuto vicino la città di Sokolovy a 15 km di Saratov.

"Un elicottero Mi-8 si è schiantato vicino all'insediamento di Sokolovy", ha detto un portavoce dei servizi di emergenza, aggiungendo che si stanno determinando le circostanze dell'incidente.

I militari hanno confermato l'incidente, affermando che l'equipaggio è riuscito a salvarsi. Secondo rapporti preliminari l'incidente potrebbe essere stato causato dalla rottura di uno dei carrelli.

Il Mi-8 (secondo la nomenclatura NATO Hip) è un elicottero medio a doppia turbina, originariamente progettato nel 1961. È il modello di elicottero più popolare al mondo, con oltre 17.000 velivoli prodotti. Viene usato principalmente come elicottero da trasporto, ma viene anche adoperato come posto di comando volante e come piattaforma da ricognizione.