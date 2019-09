UFO avvistato in Ucraina. "Potrebbero essere i russi” - ufologo Scott Waring

Lo strano oggetto non ha ali, finestre o scia e mantiene un aspetto riflettente bianco brillante per la durata della controversa clip di 20 secondi. Il video risulta traballante, molto probabilmente filmato da un cellulare, non ha alcun suono. L'autoproclamato esperto di UFO Scott Waring si è rivolto al suo blog etdatabase.com per speculare sull'intrigante video amatoriale girato da uno dei suoi abbonati su YouTube.

Scott Waring ha così analizzato il video: “Capisco che molte persone registrano questo tipo di cose e poi si spaventano davvero. Ingrendendo il filmato per esaminare l’UFO in modo più dettagliato sembra un disco ma ci sono alcuni secondi in cui pare assuma una forma triangolare. Potrebbe essere uno di quegli oggetti volanti russi top-secret. Forse la Russia ha ora dei TR-3B top-secret che volano in giro (velivoli antigravitazionali a forma triangolare chiamati anche black triangles dagli appassionati di ufologia che ne danno per scontata l’esistenza negli USA, ndr)".

"D’altra parte - prosegue l'ufologo - qualunque cosa abbia l'America, i russi e i cinesi ce l’hanno solo pochi mesi dopo, dato che hackerano sempre tutto. Tutti i militari del mondo hanno questi incredibili nuovi aerei segreti costruiti usando tecnologia aliena. L'agenzia spaziale americana NASA ha lavorato con i russi durante le missioni segrete Apollo 18, 19 e 20, che hanno recuperato molta tecnologia aliena da alcune navi distrutte sulla Luna. Per me però sembra più un UFO alieno perché non riesco a identificare nulla su di esso."

Il curioso filmato ha presto attirato decine di commenti poco dopo essere stato caricato su YouTube.

L’utente Mike Littlejohn è rimasto molto colpito dal clip, commentando: "Ha quell'aura attorno come gli altri. Forse emissione del sistema di propulsione? Se non è un mezzo segreto del governo, è sicuramente un UFO."

L'utente mrBlack340 è sembrato invece molto scettico commentando: "Non abbiamo palme in Ucraina. Posso dirlo sicuramente come ucraino. Quindi o questo è un falso o è stato girato da qualche altra parte”.