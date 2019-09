Se il pilota non c'è lo sostituisce un passeggero, strano ma vero con Easyjet

Un passeggero di un aereo della compagnia britannica EasyJet diretto ad Alicante da Manchester ha sostituito il pilota che non si era presentato sul posto di lavoro.

Il volo della compagnia aerea EasyJet era stato sospeso a tempo indeterminato all’aeroporto di Manchester. I passeggeri però lo hanno saputo solo dopo aver passato i controlli di sicurezza. Tra i passeggeri si trovava anche Michael Bradley, che stava per partire per le vacanze con moglie e figli, come riportato dal Manchester Evening News.

L'uomo non voleva aspettare diverse ore il volo di riserva, quindi si è fatto avanti in prima persona per sostituire il pilota. Michael Bradley ha contattato l'amministrazione di EasyJet comunicando di avere con sè la licenza di pilota.

“Ho chiamato all’EasyJet e ho detto ‘Buongiorno. Sono nel terminal senza fare nulla. Ho la mia licenza di pilota. Ho preso il mio passaporto e mi piacerebbe tantissimo andare in vacanza e se avete bisogno di un favore, sono pronto per partire'”, ha raccontato Bradley in maniera spiritosa.

L'accaduto è stato raccontato con un video divertente su Facebook da un altro passeggero, che non ha esitato a definire mister Bradley una "Leggenda"

Dopo la chiusura della telefonata il rappresentante della EasyJet ha richiamato in meno di un minuto e ha dato il via libera per guidare l’aeromobile. La compagnia aerea ha spiegato che l'uomo è stato concesso al timone dell'aereo dopo un controllo approfondito.

“Questa decisione corrisponde pienamente alle regole, siccome lui aveva il passaporto e la licenza di pilota dietro. La sicurezza è la cosa più importante per noi”, ha detto la compagnia. I rappresentanti di EasyJet hanno ringraziato Bradley per aver aiutato i passeggeri a raggiungere la destinazione in tempo.

Nel mese di agosto un'aereo Airbus A319 della compagnia di bandiera britannica Easyjet decollato da Manchester alla volta di Bari ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a Venezia a causa di un malore al pilota.