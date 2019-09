In Cina la prima clonazione di gatto a scopi commerciali

In Cina per la prima volta è stato clonato un gatto ai fini commerciali. È ora possibile dare una seconda vita a un animale domestico deceduto per 250.000 yuan (32.000 euro).

“Nonostante non sia il primo gatto clonato al mondo, è il primo ad essere stato clonato in Cina. "Si tratta del primo caso di clonazione commerciale di un gatto”, ha dichiarato Wang Yining, il vice presidente della società Sinogene Biotechnology, che ha clonato l'animale.

Come racconta il vice presidente della Sinogene Biotechnology, il padrone del gatto era affranto dopo il decesso del suo animale domestico a causa di una malattia improvvisa, e quindi ha deciso di rivolgersi all'azienda.

Wang Yining ha affermato che dal punto di vista del DNA, un animale clonato è assolutamente identico all'originale, ma potrebbero esserci differenze nel carattere.

“Per quanto riguarda il carattere, possiamo dire che il suo fondamento è incorporato nel DNA, ma allo stesso tempo alcuni aspetti del carattere dell'animale possono variare a seconda delle condizioni di vita e dell'ambiente. Ad esempio, ammaestramento e così via. Quindi non possiamo garantire che il carattere dell’animale domestico sia 100% uguale a quello di un animale deceduto”, ha detto Wang Yining, aggiungendo che non esiste una differenza nell'aspettativa di vita tra un animale clonato e un animale originale.

Il processo di clonazione di un gatto dura 3-4 mesi, ma l'animale dopo la nascita per altri due mesi rimane sotto sorveglianza in laboratorio. Il micio clonato non ha ancora due mesi, per questo vive ancora in laboratorio.

Quanto costa clonare il proprio animale domestico

“La clonazione di un cane costa 380.000 yuan (48.400 euro), la clonazione di un gatto 250.000 yuan (32.000 euro)”, ha dichiarato il rappresentante dell'azienda biotecnologica.

Nel 2017 il mondo intero ha rivolto la propria attenzione alle Sinogene Biotechnology dopo che nel loro laboratorio è stato clonato il primo cane al mondo, tratto da una cellula somatica attraverso il metodo del knockout genico (un metodo di genetica molecolare in cui i geni dati vengono rimossi o resi inattivi). Si trattava di un cane di nome Lun Lun, clone di Pingo, cane di razza Beagle, allevato dalla Sinogene Biotechnology nel dicembre 2016.

Nel mese di marzo in Cina era stato clonato il miglior cane poliziotto del Paese, un cane lupo Kunming di 7 anni che si chiama Huahuangma.