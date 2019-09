Scontro durante il rullaggio tra due aerei di linea a Mosca - Video

Due aerei di linea di Aeroflot e Royal Flight in fase di rullaggio si sono scontrati oggi pomeriggio all'aeroporto di Sheremetyevo. Le immagini postate dagli stessi passeggeri stanno facendo il giro del web mentre fortunatamente si segnalano danno solo ai velivoli ma non ai passeggeri.

Le immagini dell’increscioso, seppur non grave incidente, stanno già facendo il giro del web. La colpa dell’accaduto sarebbe probabilmente da attribuire a una non corretta manovra effettuata dal pilota di un Airbus A 330-300 della compagnia di bandiera russa Aeroflot, in procinto di partire alla volta di Pechino.

L'urto è avvenuto in fase di rullaggio, con l'aeromobile Aeroflot che sarebbe andato a colpire con la sua ala un'ala dell'aeromobile della compagnia area charter russa Royal Flight, fermo sulla pista di decollo e atterraggio.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019

​Secondo un rappresentante dei servizi di emergenza dello scalo moscovita di Sheremyetevo, i danni riportati non sarebbero gravi e non ci sarebbero conseguenze per i passeggeri che sono stati evacuati.

Il volo Aeroflot Mosca–Pechino sarebbe dovuto partire alle 15:35 del pomeriggio - ora di Mosca - ma a causa dell'incidente il decollo è stato posticipato di quasi tre ore, fino alle 18:15. Accertamenti sono ancora in corso. Intanto sul web vengono caricati video e immagini dai cellulari dei passeggeri.