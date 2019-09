Facebook potrebbe rimuovere il contatore dei like

Dopo Instagram, anche Facebook inizierà a nascondere il numero di "mi piace" ai post. La ragione per cui è stata avviata questa innovazione è quella di disincentivare le forme di dipendenza dai "mi piace". Chi riceve pochi like potrebbe autocensurarsi, non ritenendosi all'altezza degli altri utenti del social o temendo di essere preso in giro per non avere abbastanza followers.

Instagram ha già avviato questa sperimentazione da luglio su sette paesi, compresa l'Italia. Gli utenti potranno solo vedere i like di alcuni dei loro contatti, ma non potranno vedere il numero totale. L'idea è quella di portare l'utente del social a concentrarsi di più sui contenuti da condividere, non sulle reazioni ai contenuti condivisi.

Facebook vuole evitare che gli utenti possano essere spinti all'eliminazione di contenuti che non hanno "riscosso molto successo".

La rimozione del contatore dei "mi piace" è già in fase di sperimentazione nella versione Android delle App di Facebook, anche se non è attiva per gli utenti, fanno sapere gli ingegneri della compagnia. Facebook, però, ha rifiutato di condividere i risultati dei test sui like nascosti di Instagram, così come i piani di avvio sperimentazione. È probabile che decida di andare avanti gradualmente per non danneggiare utenti e pubblicitari.