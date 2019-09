Indiani mettono piede sulla Luna... O forse no - Video

Mentre l'agenzia aerospaziale indiana si prepara a fare la storia arrivando sulla Luna, tutto il mondo sta ridendo a crepapelle per il video virale di un moonwalk molto speciale.

L'agenzia aerospaziale indiana si prepara molto seriamente a fare la storia arrivando sulla Luna. Peccato, però, che non tutti la prendono così sul serio. Utenti di tutto il mondo hanno apprezzato un video diventato virale che immortala i "primi passi" degli indiani sulla superficie lunare.

È il caso di riconoscere il merito di aver realizzato questa vera e propria opera d'arte, Baadal Nanjundaswamy, un noto artista di strada indiano, già famoso per trovate geniali del genere.

Se la Luna è già molto vicina, per l'India, l'artista ha voluto in questo modo dare il suo contributo per celebrare l'evento con una ripresa che, ne siamo certi, rimarrà negli annali.

Le esilaranti immagini, girate nella cittadina indiana di Bengaluru, si commentano da sole.

La clip è stata realizzata sabato scorso in collaborazione con l'attore Poornachandra Mysore, che ha impersonato il primo indiano sulla superficie lunare.

“Tutto è stato realizzato con la camera di uno smartphone senza utilizzare altre fonti di illuminazione. Tutto è così naturale, non pensavo che sarebbe venuto così bene", ha dichiarato Nanjundaswamy in un'intervista, rivelando che il costo totale della realizzazione del video è stato di circa 100 dollari.