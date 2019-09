Esplode raffineria petrolifera in India: 5 morti - Video

5 persone sono rimaste uccise e almeno altre 11 ferite in seguito alla violenta esplosione di una raffineria di petrolio a Uran, a pochi km da Mumbai, in India.

L'incendio è divampato quest'oggi alle 7 ora locale raggiungendo in pochissimi minuti le dimensioni di un vero e proprio inferno, non lasciando scampo a 5 persone, ferendone altre 11 e costringendo all'evacuazione dell'area.

I feriti, che hanno tutti riportato delle gravi ustioni ma non sarebbero in pericolo di vita, sono stati immediatamente trasportati nelle strutture ospedaliere più vicine.

I vigili del fuoco e la protezione civile locali sono attualmente all'opera per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero scoppiate in una struttura per il drenaggio dell'acqua, sebbene non siano ancora state diffuse informazioni sulle cause dell'incendio.

Su Twitter sono stati pubblicati diversi filmati dell'accaduto.