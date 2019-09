"Guerra nucleare può essere provocata da IA incontrollata" - ex Ministro Difesa USA

È questa l'opinione dell'ex segretario della Difesa americano Robert Work, in carica a cavallo tra la fine dell'amministrazione Obama e quella di Donald Trump.

Work, come riportato da Breaking Defense, ha voluto dire la sua circa la "Campagna per fermare i robot killer" (Campaign to stop killer robots), attiva dal 2012 in ambito internazionale per l'introduzione del divieto assoluto di impiego di armamenti controllati unicamente dalle IA.

Secondo il politico americano, il vero rischio non sarebbe però quello di vedere realizzato uno scenario simile a quello del blockbuster holliwoodiano "Terminator", con dei sanguinari robot pronti a prendere il controllo della Terra, come sostenuto dagli attivisti della iniziativa.

Piuttosto, se si continuerà in direzione di una fortissima automatizzazione degli armamenti, in un futuro neanche troppo lontano potremmo trovarci a fare i conti con interi arsenali nucleari gestiti interamente delle IA.

Work sostiene l'applicazione di tali sistemi di controllo arma agli arsenali atomici delle grandi potenze mondiali potrebbe avere delle conseguenze nefaste per l'umanità, in quanto porterebbe a una loro attivazione in base a determinati parametri e fattori numerici, previsti dagli algoritmi di progettazione.

In determinati casi, ad esempio, le IA potrebbero sovrastimare dei fattori di rischio previsti in fase di progettazione, portando a una escalation probabilmente irreversibile dei conflitti nucleari.

All'avverarsi di un tale scenario, quindi, verrebbe messo completamente fuori causa quel fattore che, con tutta probabilità, ha impedito lo scoppio di conflitti atomici su scala mondiale dall'invenzione della bomba nucleare fino al giorno d'oggi: il buon senso.

Una simile situazione, tanto realistica quanto angosciante sotto molti punti di vista, è stata teorizzata dallo stesso Work: "Immaginatevi una situazione in cui l'IA che controlla l'arsenale nucleare cinese, dopo aver analizzato alcuni dati, avvisa che gli USA si stanno preparando a lanciare degli ordigni in Cina e invita a sua volta a effettuare un attacco preventivo".

A conclusione del suo intervento Work ha poi voluto comunque ribadire che un impiego limitato e controllato delle intelligenze artificiali potrebbe portare dei concreti vantaggi in ambito militare.

Nei giorni scorsi un'opinione simile a quella dell'ex segretario della Difesa americano era stata espressa da Elon Musk, che a margine di una conferenza aveva avvisato sul possibile rischio di una 'dominazione' del mondo da parte di intelligenze artificiali sempre più avanzate e sofisticate.