Un uomo con un largo cappotto salta in "sella" ad un enorme struzzo mentre è in corsa e scappa via. Il video ha incuriosito gli appassionati del video game Final Fantasy.

Una corsa in sella a Chocobo, il personaggio del video game final fantasy. Così hanno commentato gli utenti del web un video in cui si vede un uomo di robusta corporatura che raggiunge alle spalle uno struzzo in corsa, gli salta addosso e prosegue una fuga che non si sa dove andrà a finire.

Gli utenti hanno ironizzato paragonando l'animale corridore a Chocobo. Alcuni hanno suggerito di introdurre come sottofondo del video la sigla del video game.

