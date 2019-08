Nuovo corteo non autorizzato nel centro di Mosca, ma senza fermi e scontri

Nel centro di Mosca è terminata una manifestazione non autorizzata, organizzata dai movimenti a sostegno dei candidati indipendenti non ammessi alle prossime elezioni amministrative.

Secondo le forze dell'ordine alla manifestazione hanno preso parte circa 750 persone che hanno improvvisato un corteo nelle vie del centro della Capitale russa:

Il corteo è partito dalla stazione della metropolitana Chistye Prudy per concludersi nella Piazza Pushkinskaya, lontano circa mezz'ora a piedi.

Durante la manifestazione non ci sono stati scontri e non sono stati registrati fermi da parte della polizia.

Per cosa si vota a Mosca e nel resto della Russia

Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e dei rappresentanti delle 45 circoscrizioni in cui è divisa Mosca si terranno il prossimo 8 settembre. Nella stessa data si vota anche in tutto il resto della Russia, per l'elezione di 16 governatori regionali e 3 sindaci di capoluogo di regione. Inoltre in quattro regioni (oblast' di Khabaravosk, Novgorod, Sverdlovsk e Orel) si vota per eleggere i nuovi rappresentanti regionali alla Duma di Stato, il parlamento russo.

Il 27 luglio una manifestazione non autorizzata si è tenuta davanti al municipio di Mosca ed è sfociata in disordini e scontri, in seguito ai quali, secondo fonti ufficiali, la polizia ha fermato 1074 persone.

Il 3 agosto si era svolta un'altra serie di cortei non autorizzati nel centro di Mosca con disordini che hanno portato al fermo di circa 600 persone ed una manifestazione - autorizzata - a San Pietroburgo.