Prima fila Ferrari al Gran Premio del Belgio

Prima fila rossa al Gran Premio del Belgio: Charles Leclerc ha siglato il giro più veloce in qualifica, in 1'42''519 seguito dal compagno di squadra Sebastial Vettel in 1'43''267. In seconda fila si posizionano le due Mercedes del leader del mondiale Lewis Hamilton (3° in 1'43''282) e Valtteri Bottas (4° in 1'43''415).

Per il pilota monegasco della scuderia di Maranello si tratta della terza partenza al palo nella stagione in corso, dopo quelle ottenute in Bahrain e Austria. In caso di successo finale potrebbe essere il più giovane pilota vincente al volante di una Ferrari.

La partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1, tredicesima prova del Campionato Mondiale, è in programma alle 15:10 di domenica 1 settembre.

​