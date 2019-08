Deputato Groenlandia esorta a prendere in considerazione idea di Trump di acquistare l'isola

Il deputato della Groenlandia del partito Nalerac, Pele Broberg, ha invitato a prendere in considerazione la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di acquistare l'isola.

Secondo un politico locale, gli abitanti della Groenlandia dovrebbero considerare attentamente l'idea del leader americano, poiché ciò consentirebbe all'isola di ottenere l'indipendenza dalla Danimarca. La sua dichiarazione è stata pubblicata sul sito Web del partito.

Broberg ha affermato che Copenaghen ignora il documento delle Nazioni Unite del 1953 sull'abolizione delle colonie. Secondo lui, la Groenlandia in precedenza si era rifiutata di aderire all'Unione europea e ora è il momento di rinunciare al controllo della Danimarca.

Il politico ha aggiunto che ora sono gli Stati Uniti a garantire effettivamente la difesa dell'isola, non la Danimarca, e dopo aver stabilito la cooperazione, Washington trasferirà annualmente enormi sussidi sull'isola.

"Per il permesso di mantenere le basi in Groenlandia, ci sosterranno con quattro miliardi di corone (circa $600 milioni)", ha detto Broberg.

La proposta di Trump

In precedenza, una serie di pubblicazioni è apparsa sui media secondo cui Trump sta valutando la possibilità di acquistare la Groenlandia, che fa parte della Danimarca con ampi diritti di autonomia. Più tardi, Trump stesso ha confermato ai giornalisti che era interessato a questo problema "strategico".

A sua volta, la Groenlandia ha affermato che l'isola non era in vendita e in Danimarca hanno espresso la speranza che Trump stesse scherzando, definendo assurda l'idea della vendita. Successivamente, il presidente americano ha annullato una visita a Copenaghen.