Paesino svedese a rischio default, gli immigrati non pagano le tasse e vivono di sussidi

A seguito della crisi migratoria del 2015, il comune svedese di Filipstad affronta una situazione lavorativa "sempre più disperata" e ha oltre 31 milioni di corone svedesi (3,2 milioni di dollari) da versare in vari sussidi solo quest'anno, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale svedese SVT.

Tra il 2012 e il 2018, il numero di residenti nati nel comune è diminuito di 640 persone, mentre il numero di residenti nati all'estero è aumentato di 963 persone. "Le statistiche mostrano anche che i nati locali in età lavorativa (20-64 anni), che rappresentano le maggiori entrate fiscali per il comune, scelgono di andarsene", afferma SVT.

“Siamo in procinto di assistere a un cambiamento nella popolazione. Si può pensare quello che si vuole, dipende dal tuo punto di vista, ma è solo un dato di fatto a cui dobbiamo fare riferimento ”, ha affermato Jim Frölander, responsabile dell'integrazione di Filipstad.

Mentre i locali in età lavorativa lasciano il comune a frotte, la disoccupazione tra gli immigrati sta aumentando vertiginosamente, poiché si rivelano scarsamente qualificati per i lavori esistenti. Il comune stima che almeno l'80% dei migranti extraeuropei siano disoccupati e vivano di sussidi.

“Circa 750 adulti provenienti da Siria, Somalia, Eritrea, Afghanistan e Iraq vivono a Filipstad. <...> In questo gruppo, la disoccupazione e la dipendenza dagli aiuti sono molto alte, mentre i livelli d'istruzione sono molto bassi. Questo gruppo corre il rischio di un'alienazione eterna che sta già gravando pesantemente sull'economia comunale”, ha affermato il capo del comune Claes Hultgren.

Secondo Hultgren, molti dei nuovi arrivati ​​non hanno i requisiti per entrare nel mercato del lavoro svedese.

“Alcuni sono troppo vecchi forse e persino analfabeti o hanno un livello d'istruzione molto basso. Dobbiamo quindi accettare che ci saranno alcune persone che avranno bisogno del sostegno della società per i loro mezzi di sussistenza ”, ha spiegato Hultgren.

Il consiglio comunale Per Gruvberger del partito socialdemocratico al potere ha richiesto che lo stato intervenga e si assuma la sua responsabilità per la crisi causata.

"Sono necessarie risorse e una iniziativa nazionale per compiere questa missione, nata dal modo in cui abbiamo organizzato il nostro sistema di richiesta d’asilo in un determinato periodo", ha spiegato Gruvberger.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Ardalan Shekarabi ha promesso sostegno statale a Filipstad.

"La Svezia non ha problemi che non possiamo risolvere se aiutiamo", ha detto Shekarabi.

La crisi migratoria in Svezia

La Svezia ha attualmente una delle politiche d'immigrazione più generose degli Stati membri dell'UE, avendo accolto oltre 200.000 richiedenti asilo dalla sola crisi dei migranti del 2015.

A oggi, circa un quarto della popolazione svedese di 10 milioni ha origini immigrate. Le più grandi comunità di origine non svedese includono persone provenienti dall'ex Jugoslavia, Siria, Finlandia, Iraq, Somalia, Iraq e Polonia.

Secondo varie previsioni, gli svedesi etnici diventeranno una minoranza nel loro paese durante questo secolo.