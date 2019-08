Artista italiano realizza enorme volto di Yuri Gagarin su palazzo a Mosca

Il ritratto del leggendario cosmonauta sovietico è apparso sulla parete di un edificio di 60 metri di altezza. L'autore è l'italiano Jorit Agoch, uno dei partecipanti al festival internazionale d'arte Urban Morphogenesis.

Jorit Agoch, noto per i suoi volti realizzati sulle pareti di edifici di varie periferie d'italia e del mondo, ha creato ritratti di molti personaggi famosi. Tuttavia, come affermato da egli stesso, Yuri Gagarin e in generale il popolo russo sono un nuovo tema per lui.

Sputnik Italia allora ha fatto un paio di domande all’artista sull’opera, in particolare sulla scelta di aggiungere la sigla in russo CCCP, indicante appunto URRS.

— L’opera realizzata a Mosca rappresentante Gagarin è la prima in Russia?

— Si è la prima.

— Come mai ha scelto di realizzare un ritratto di Yuri Gagarin con la scritta CCCP?

— Perché per me rappresenta non solo un eroe nazionale, ma anche e soprattutto la vittoria dello stato sociale che tramite le istituzioni pubbliche gratuite e di qualità è riuscita a far diventare un semplice figlio di una contadina e di un falegname un uomo riconosciuto in tutto il mondo.

— Quale sono state le sue impressioni di Mosca?

— Mosca mi è piaciuta moltissimo l'architettura sovietica mi ha dato l'idea di cura, bellezza ed eternità e mi è piaciuta moltissimo anche la metro che credo si possa a buon ragione considerare la migliore del mondo.

— Ci sono molti graffiti nella città di Mosca. Ce n’è qualcuno che l’ha colpita in particolare?

— Non ho avuto modo di vederne molti ma posso dire che probabilmente il festival a cui ho partecipato, Urban Morphogenesis, verrà ricordato come il festival di murales più importante mai realizzato al mondo con oltre 25 facciate di 20 e più piani ciascuna.

— Ha riscontrato sostegno e apprezzamento dai locali per la sua opera?

— Assolutamente sì, tantissimo, e questo è forse l'aspetto più bello e ciò che mi ha dato più gioia, nonostante la lontananza linguistica, decine e decine di persone hanno voluto dimostrarmi il loro apprezzamento per ciò che stavo realizzando.

Chi è Jorit Agoch

Jorit Agoch, pseudonimo di Jorit Ciro Cerullo è un noto artista di Street Art italiano attivo nella città di Napoli e non solo. All'età di tredici anni, iniziato a disegnare sulle pareti della sua città natale. L'artista è specializzato nella rappresentazione di volti umani realistici con caratteristiche sottili e talvolta quasi impercettibili.

Sui volti di Jorit ci sono sempre delle "strisce", così come sul volto di Yuri Gagarin. Tali "strisce" rappresentano una sorta di “firma” dell'artista italiano. Possono essere viste in quasi tutte le opere create da Jorit, come ad esempio su una delle sue realizzazioni più famose, il ritratto del calciatore Diego Maradona sul muro di una casa a Napoli.

Urban Morphogenesis nei sobborghi di Mosca

Nell'ambito del festival d'arte internazionale Urban Morphogenesis, artisti di strada di 26 paesi dipingeranno 36 facciate di grattacieli abitativi nel microdistretto Novaya Trekhgorka di Odintsovo, nei sobborghi di Mosca.

Il programma prevede il completamento delle facciate all'inizio di settembre. Secondo gli organizzatori, in seguito il microdistretto diventerà un museo a cielo aperto. Al momento sono stati completati circa 10 lavori.