La Polonia acquisterà 32 F-35 dagli Usa

Allo scopo di modernizzare il suo apparato militare, la Polonia pare intenzionata ad acquistare 32 caccia F-35 dagli Usa: così avrebbe fatto sapere ai giornalisti un alto rappresentante dell'amministrazione.

Il funzionario ha ricordato che lo scorso giugno i presidenti di Usa e Polonia avevano sottoscritto un accordo sulle questioni riguardanti la Difesa per un aumento della forza militare polacca fino a mille nuovi elementi. Inoltre la Polonia, appunto, ha intenzione di acquistare 32 caccia F-35, nel quadro del programma di modernizzazione della sua flotta aerea militare.

Trump in Polonia in autunno

Nelle ultime ore il presidente Usa, Donald Trump aveva rinunciato alla visita in Polonia a causa dell'imminente arrivo dell'uragano “Dorian” sulla costa occidentale americana. Al suo posto, per la celebrazione in ricordo degli 80 anni dall'inizio della Seconda guerra mondiale, andrà il suo vice, Mike Pence.

Secondo quanto riferito dallo stesso funzionario dell'amministrazione, Trump si recherà in un altro momento in visita nel Paese est europeo. Il capo della cancelleria della presidenza polacca, Krzysztof Szczerski ha ipotizzato che il capo della Casa Bianca visiterà la Polonia nell'autunno prossimo.