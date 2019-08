I medici: gli errori più disastrosi dei pazienti

Gli utenti di Reddit che lavorano in campo medico hanno condiviso in rete gli “epic fail” incredibili (e spesso pericolosi) dei propri pazienti.

Purtroppo sono stati in molti a confidare ai lettori del thread su Reddit che i pazienti non si prendono dovuta cura della propria igiene, indipendentemente dall’età. Inoltre numerosi pazienti seguono la cura prescritta senza neanche capire quale sia la loro diagnosi.

Un utente firmatosi come Kaclassen racconta di una delle sue pazienti, che non sapeva che non è consigliabile darsi ai rapporti sessuali dopo solo 6 ore dal parto. Ma si tratta di un medico fortunato: non è questa l’unica paziente “sbadata” con la quale ha avuto a che fare.

“E poi la panna liquida per il caffè non è la stessa cosa del latte artificiale per i neonati. Non fatela bere a vostro figlio, nato solo ieri. E infine, i probiotici e gli antibiotici sono cose diverse. I probiotici non curano la sifilide. Erano tre pazienti diversi e non so quale di questi casi sia peggiore”, ha scritto.

L’utente PersonMcRealhuman ha raccontato di un paziente che sosteneva di sentirsi male. Il medico ha poi scoperto che l’uomo aveva semplicemente smesso di prendere le medicine a lui prescritte perché si sentiva meglio.

BruteSquad610, invece, ha ricordato di una coppia di genitori che avevano ingenuamente menzionato di fumare in casa, proprio accanto al proprio figlio asmatico.

Un consiglio utile a molti (a quanto pare) quello di chipgal, che informa: “non leccate le lenti a contatto per pulirle”.

Inoltre molti pazienti, nell’esperienza di thenotsogeekplayer, non sanno che prima di un’operazione chirurgica non bisogna mangiare.

Ma la raccomandazione più inaspettata è quella di underwritingking: “Prima di inserire le supposte è necessario estrarle dalla confezione”.