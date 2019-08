Medusa assorbita da un vortice di bolle - Video shock

Il filmato è apparso sul subreddit r/WTF, dove in questi giorni erano diventate virali le riprese di un anaconda in Amazzonia.

Nel video si vedono inizialmente una grossa bolla di forma circolare e una medusa di colore chiaro intenta ad avvicinarsi, incuriosita.

Al contatto con il vortice, però, l'animale viene risucchiato e comincia a girare vorticosamente su se stesso, fino quasi a scomparire del tutto, in un effetto tanto sconcertante quanto spettacolare.

Non è chiaro come il particolare evento si sia prodotto, sebbene scientificamente sia possibile spiegare la natura circolare della bolla. Una bolla è una sacca di gas o di vapore immersa in un'altra sostanza, generalmente un fluido.

Di solito le bolle presentano una forma sferica, ma a seconda delle particolari condizioni fluidodinamiche possono presentarsi in forme insolite, come nel caso in questione, dove abbiamo a che fare con un caso di bolla toroidale, ovvero a forma di anello.